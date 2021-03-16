Tera Yatırım Ekonomisti Enver Erkan: Merkez Bankası yeterli sıkılıkta bir politika tercih edecektir

Tera Yatırım Ekonomisti Enver Erkan A Para'da Merkez Bankası'nın para politikasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Erkan, yılın ikinci yarısında dezenflasyonun devreye girmesiyle beraber Merkez Bankası'nın değerlendireceği bir çok parametre olacağına dikkat çekerek, "Merkez Bankası faizi enflasyon hedefine göre belirleyerek, orta vadede yeterli sıkılıkta bir politika tercih edecektir" dedi.