Tera Yatırım Stratejisti Mehmet Bilal Bircan: Fed'in faiz artışlarının gündeme gelmesi altın fiyatları için baskıyı artırır

Tera Yatırım Stratejisti Mehmet Bilal Bircan A Para'da altın fiyatları değerlendirmesinde bulundu. Ons altın tarafında 2020 Ağustos ayından bu yana aşağı yönlü bir trend olduğunu ifade eden Bircan, "Fed'in faiz artışlarının gündeme gelmesiyle altın fiyatları için aşağı yönlü baskı artacak" dedi.