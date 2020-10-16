Teşvik paketi seçimden önce mi geliyor?
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Ekonomist Belgin Maviş A Para’da piyasaların gündemini değerlendirdi. Maviş, piyasalar için en önemli haber akışlarının ABD seçimleri ve teşvik paketi gelişmeleri olduğunu ifade ederek, “Trump teşvik paketinin seçimden önce çıkarılabileceği imasında bulundu” dedi.