Video Ekonomide Bugün Teşvik paketi seçimden önce mi geliyor?

Teşvik paketi seçimden önce mi geliyor?

Teşvik paketi seçimden önce mi geliyor?
16.10.2020 | 13:36

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

ABD tahvil faizlerinde beklentiler neler? 02:21
ABD tahvil faizlerinde beklentiler neler? 16.10.2020 | 16:02
Teşvik paketi seçimden önce mi geliyor? 01:14
Teşvik paketi seçimden önce mi geliyor? 16.10.2020 | 13:36
İkinci dalga endişeleri arttı! Dünyada ekonomiler yeniden kapanacak mı? 02:38
İkinci dalga endişeleri arttı! Dünyada ekonomiler yeniden kapanacak mı? 16.10.2020 | 11:49
S&P 500 seçimin galibini tahmin edebilir mi? 02:28
S&P 500 seçimin galibini tahmin edebilir mi? 16.10.2020 | 10:38
Stephen Innes: Şu anki durumunda mantıklı olanın doların zayıflaması 02:07
Stephen Innes: Şu anki durumunda mantıklı olanın doların zayıflaması 16.10.2020 | 10:30
Avrupa piyasalarında Covid-19 paniği! 01:36
Avrupa piyasalarında Covid-19 paniği! 15.10.2020 | 16:42
Borsa İstanbul'da yükselişin anahtarı! 03:16
Borsa İstanbul'da yükselişin anahtarı! 15.10.2020 | 15:34
Bankacılık sektöründe beklentiler neler? 03:06
Bankacılık sektöründe beklentiler neler? 15.10.2020 | 15:27
Ekonomist Belgin Maviş: Hisse bazlı hareketler görebiliriz 02:14
Ekonomist Belgin Maviş: Hisse bazlı hareketler görebiliriz 15.10.2020 | 12:05
Tufan Deriner'den ABD seçimleri yorumu: Temkinli olunması gereken sürecin içinde olacağız 01:36
Tufan Deriner'den ABD seçimleri yorumu: Temkinli olunması gereken sürecin içinde olacağız 15.10.2020 | 10:56
Merkez Bankası faiz artırımı yapacak mı? Faiz kararı 22 Ekim’de gelecek 02:24
Merkez Bankası faiz artırımı yapacak mı? Faiz kararı 22 Ekim’de gelecek 15.10.2020 | 10:52
Borsa İstanbul’da önemli teknik seviyeler neler? 03:28
Borsa İstanbul’da önemli teknik seviyeler neler? 15.10.2020 | 10:44
Prof. Dr. Murat Ferman: Birlikte ve beraber bir iyileşmesinin işaretlerini görüyoruz 04:52
Prof. Dr. Murat Ferman: Birlikte ve beraber bir iyileşmesinin işaretlerini görüyoruz 14.10.2020 | 17:09
Prof. Dr. Şenay Yalçın: Elde edeceğimiz deneyimler Doğu Akdeniz’deki kaynak keşifleri için ustalık dönemi olacak 03:39
Prof. Dr. Şenay Yalçın: Elde edeceğimiz deneyimler Doğu Akdeniz’deki kaynak keşifleri için ustalık dönemi olacak 14.10.2020 | 17:04
Mehmet Aşçıoğlu: 2021 yılının ilk 6 ayının Türkiye borsası açısından çok verimli geçeceğini düşünüyorum 06:44
Mehmet Aşçıoğlu: 2021 yılının ilk 6 ayının Türkiye borsası açısından çok verimli geçeceğini düşünüyorum 14.10.2020 | 15:57
‘Mavi Dalga’ piyasalara nasıl yansır? 02:30
‘Mavi Dalga’ piyasalara nasıl yansır? 14.10.2020 | 15:36
Ekonomist Belgin Maviş: Dolar endeksinde kritik seviye 94.50 01:14
Ekonomist Belgin Maviş: Dolar endeksinde kritik seviye 94.50 14.10.2020 | 15:29
Küresel risk iştahı gücünü koruyor mu? 02:19
Küresel risk iştahı gücünü koruyor mu? 14.10.2020 | 11:15
Merkez bankalarının salgına ilişkin politikaları değişiyor mu? 04:21
Merkez bankalarının salgına ilişkin politikaları değişiyor mu? 14.10.2020 | 11:03
Altan Aydın: Piyasanın artık Merkez Bankası’nın arkasında kalacağı bir döneme giriyoruz 04:02
Altan Aydın: Piyasanın artık Merkez Bankası’nın arkasında kalacağı bir döneme giriyoruz 13.10.2020 | 15:41

Ekonomist Belgin Maviş A Para’da piyasaların gündemini değerlendirdi. Maviş, piyasalar için en önemli haber akışlarının ABD seçimleri ve teşvik paketi gelişmeleri olduğunu ifade ederek, “Trump teşvik paketinin seçimden önce çıkarılabileceği imasında bulundu” dedi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA