Toktay: Doların güç kaybetmesi kaçınılmaz

NoorCM Stratejisti Arzu Toktay, A Para’da piyasaların gündemini değerlendirerek dikkat çeken ifadelerde bulundu. Toktay, ekonomik göstergelerdeki bozulmayla doların güç kaybının zaman içerisinde kaçınılmaz olduğunu ifade ederek, “Sürpriz aşı haberi piyasadaki dengeleri sert bir fiyatlamayla değiştirme potansiyeline sahip” dedi.