Tonguç Erbaş: Dünyada enflasyon yükseliş eğiliminde

Ahlatcı Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Tonguç Erbaş A Para'da piyasaların gündemini değerlendirdi. Erbaş, tüm dünyada enflasyonun yükseliş eğiliminde olduğunu ifade ederek, "Hemen hemen tüm merkez bankaları enflasyonda yükseliş kalıcı olmayacak beklentisi içerisinde" dedi.