Torkam İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Dereli: Salgınla mücadele açısından Türkiye dünyada ilk 5 ülke arasına girdi

Torkam İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Dereli, 2020 yılının bütün dünyada pandemi dolayısıyla bir ekonomik durgunluk yaşattığını belirterek, "Türkiye'ye baktığımız zaman pandemide çok başarılı bir mücadele verdi. Ekonomik üretimin devam ettirilmesi, salgında mücadele ve sosyal seferberlik konusunda gerçekten dünyada ilk 5 ülke arasına girdi. 2020'ye bu çerçevede baktığımız zaman, kamu tarafında devletin aldığı ciddi tedbirlerle üretimi ve sağlık hizmetlerini devam ettirme seferberliği başta olmak üzere iyi bir sınav verdiğimizi düşünüyorum. Bu sene içerisinde bütün dünyada büyüme eksi yazdı. Ekonomide 2021'de pandemi sürecinin atlatılmasıyla beraber 2019 ve öncesi büyüme rakamlarımızı yakalayacağımızı düşünüyorum" dedi.