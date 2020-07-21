Tözge: Mahşerin 5 atlısı rekor kapanış yaptı
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A Para’da yayına katılan Ata Yatırım Direktörü Cem Tözge piyasaların seyrini değerlendirirken önemli açıklamalar yaptı. Tözge, düşük faiz, bol likidite ve piyasalarda politika yapıcıların attığı mali adımların piyasaları desteklediğini ifade ederek, “ABD’de teknoloji hisselerindeki yükseliş dikkat çekiyor. Mahşerin 5 atlısı dediğimiz büyük teknoloji firmaları rekor kapanışlar yaptı” dedi.