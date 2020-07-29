Tözge: Merkez Bankası 'Bekle ve gör' politikasını sürdürecek

Ata Yatırım Direktörü Cem Tözge, A Para’da Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal’ın yaptığı enflasyon raporu sunumuna dair açıklamalarda bulundu. Tözge, Merkez Bankası’nın 'bekle ve gör' politikasına devam edebileceğinin altını çizerek, “Kısa vadede faizlerde değişiklik beklemiyorum” açıklaması yaptı.