Tuğba Özay: Ulaştırma ve turizm sektörlerinde yabancıya ihtiyaç var

NoorCM Araştırma Birim Müdürü Tuğba Özay A Para’da piyasaların gündemini değerlendirdi. Özay, turizm ve ulaştırma için konuşmanın hala erken olduğunu ifade ederek, “Ulaştırma ve turizm sektörlerinde yabancıya ihtiyaç var” dedi.