TÜİK açıkladı: Enflasyon oranı beklentilerin altında gerçekleşti!

Yurt içinde piyasalar, Kurban Bayramı'nın ardından önemli gündem maddelerinden biri olan kritik enflasyon oranı ile haftaya başladı. TÜİK Temmuz ayı enflasyon verisini açıkladı. Buna göre Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %11,76, aylık %0,58 arttı. Ekonomistlerin beklentisi aylık %0,85, yıllık ise %12,05 artış olacağı yönündeydi.