TÜİK Eylül ayı işsizlik rakamlarını açıkladı

Eylül ayı işgücü istatistikleri yayımlandı. Buna göre Türkiye'de işsizlik Eylül ayında bir önceki aya göre 70 bin kişi azalarak 3 milyon 794 bin kişi olurken, işsizlik oranı yüzde 11,5 seviyesinde gerçekleşti.