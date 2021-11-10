Video Ekonomide Bugün TÜİK Eylül ayı işsizlik rakamlarını açıkladı
TÜİK Eylül ayı işsizlik rakamlarını açıkladı

TÜİK Eylül ayı işsizlik rakamlarını açıkladı

10.11.2021 | 10:12

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Eylül ayı işgücü istatistikleri yayımlandı. Buna göre Türkiye'de işsizlik Eylül ayında bir önceki aya göre 70 bin kişi azalarak 3 milyon 794 bin kişi olurken, işsizlik oranı yüzde 11,5 seviyesinde gerçekleşti.

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