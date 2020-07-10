Tuna: BDDK bankalara daha büyük yaptırımlar uygulayabilir
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:27
Maviş: Borsada 115 binin altına sarkmalar yukarı yönlü hareket fırsatı verir 10.07.2020 | 09:13
02:41
Tuna: BDDK bankalara daha büyük yaptırımlar uygulayabilir 10.07.2020 | 09:02
04:19
SON DAKİKA! Nisan ayı işsizlik rakamları açıklandı! | Video 10.07.2020 | 10:25
02:35
Coşar: Borsa İstanbul emsallerine göre iskontolu 09.07.2020 | 17:13
03:54
Yıldırım: Ekonomilerde en kötüsü geride kalmadı 09.07.2020 | 16:56
06:23
Yeni yatırımcılar hangi hisseleri tercih etmeli? 09.07.2020 | 15:43
00:59
Volatilite iyice azaldı! Dolar düşer mi? 09.07.2020 | 15:34
05:51
Erbaş: Enerji şirketleri borsadan iyi performans gösterdi 09.07.2020 | 13:17
05:24
Altın yükselişini güçlendirdi! Altın yatırımcısı ne yapmalı? 09.07.2020 | 13:02
02:50
Kavak: Borsada yeni rekorların gelmesi söz konusu olabilir 09.07.2020 | 12:57
01:36
Altın fiyatları düşecek mi? Kar satışı mı geliyor? 09.07.2020 | 12:25
02:50
Akkurt: İmalat sanayinde müthiş bir hareketlilik var 09.07.2020 | 12:22
01:52
Altın yükselişini sürdürecek mi? 09.07.2020 | 11:43
03:39
BDDK'nın hamleleri ne anlama geliyor? 09.07.2020 | 09:02
01:37
Dolar dar bantta sıkıştı! Dolar düşecek mi yükselecek mi? 08.07.2020 | 17:59
01:24
Petrol fiyatları 60 doları görür mü? 08.07.2020 | 15:36
01:31
BDDK'dan bankalara kredi çağrısı! 08.07.2020 | 15:33
05:33
Öztürk: Altın fiyatlarında yön yukarı görünüyor 08.07.2020 | 15:18
04:14
Borsalara sert satışlar gelir mi? 08.07.2020 | 15:08
02:43
Özcan: Banka hisselerinde ciddi bir iskonto var 08.07.2020 | 14:50
A Para yayınına katılan İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kadir Tuna, BDDK'nın son dönemdeki hamlelerini yorumlayarak, banka-hane halkı ilişkisini değerlendirdi. Tuna, müşteri taleplerinde oluşan durumun bazı bankaların yerine getirmemesi nedeniyle BDDK'nın yaptırımlar uyguladığını belirterek, "Önümüzdeki dönemde bankalar tavırlarını değiştirmezse BDDK daha büyük yaptırımlar yapabilir" dedi.