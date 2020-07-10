Tuna: BDDK bankalara daha büyük yaptırımlar uygulayabilir

A Para yayınına katılan İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kadir Tuna, BDDK'nın son dönemdeki hamlelerini yorumlayarak, banka-hane halkı ilişkisini değerlendirdi. Tuna, müşteri taleplerinde oluşan durumun bazı bankaların yerine getirmemesi nedeniyle BDDK'nın yaptırımlar uyguladığını belirterek, "Önümüzdeki dönemde bankalar tavırlarını değiştirmezse BDDK daha büyük yaptırımlar yapabilir" dedi.