Tuna: Türkiye son çeyreğe güçlü büyüme işaretleriyle çıkabilir

A Para yayınına katılan İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kadir Tuna, ekonomiye dair son gelişmeleri değerlendirdi. Tuna, Türkiye’nin üçüncü çeyrekle birlikte toparlanmayı hızlandıracak adımlar attığını belirterek, “Özellikle üçüncü çeyrekte perakende satış ve diğer sektörel verilerin toparlanmayı destekleyecek şekilde geleceği için son çeyreğe güçlü bir büyüme işaretleriyle çıkmasını bekliyorum” dedi.