Tuna: Yüksek borçluluk riski daha yüksek
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:57
Tuna: Yüksek borçluluk riski daha yüksek 21.07.2020 | 11:59
05:09
Merkez Bankası faizleri indirecek mi? 21.07.2020 | 11:46
04:11
Doğaner: Türk şirketlerinin güçlü kuvvetli verileri var 20.07.2020 | 18:08
03:42
Bayraktar: Temmuz ayıyla beraber enflasyon düşecek 20.07.2020 | 17:21
01:46
Petrol fiyatları düşecek mi? Petrolde belirleyici unsurlar neler? 20.07.2020 | 17:12
01:40
Gürbüz: Altın fiyatlarında sert yükselişler olabilir 20.07.2020 | 17:03
02:44
Borsa İstanbul’da beklentiler neler? 20.07.2020 | 14:20
03:30
Altında yeni rekor mu geliyor? 20.07.2020 | 13:06
01:21
Borsa İstanbul TCMB'ye odaklandı! Borsada yükseliş sürecek mi? 20.07.2020 | 12:56
04:38
Murat: Mali destekler sürecek 20.07.2020 | 11:06
02:41
Altın yükselişini sürdürecek mi? 20.07.2020 | 11:01
03:31
Gödek: Piyasalar için en önemli takvim ayı Eylül olacak 17.07.2020 | 17:36
04:27
Borsada bilanço döneminde hangi sektörler öne çıkabilir? 17.07.2020 | 17:28
02:43
Avrupa'da toparlanma yavaş mı olacak? 17.07.2020 | 15:32
03:42
Dolar kurunda beklentiler neler? 17.07.2020 | 16:21
02:27
Yılmaz: Dünyada seferberlik hali var 17.07.2020 | 16:03
02:13
Kavak: Borsa İstanbul'da yeni rekorlar kırılabilir 17.07.2020 | 12:15
03:05
Altına satış gelir mi? 17.07.2020 | 11:51
05:36
Ulusoy: Türkiye diğer ülkelere göre daha erken toparlayacak 17.07.2020 | 11:10
04:04
Yıldırım: Tüm dünya çok ciddi bütçe açıklarına gidiyor 17.07.2020 | 10:30
İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kadir Tuna piyasaların gündemini A Para’da değerlendirdi. Tuna, küresel ekonomide sağlanan teşvik paketleriyle ekonomiyi harekete geçirecek adımlar atıldığını ifade ederek, “Enflasyon riskinden öte yüksek borçluluğun oluşturacağı kriz riski daha yüksek” dedi.