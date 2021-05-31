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Türkiye 2021 yılı birinci çeyreğinde beklentilerin üzerinde büyüdü

Türkiye 2021 yılı birinci çeyreğinde beklentilerin üzerinde büyüdü
31.05.2021 | 10:36

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Türkiye ekonomisi 2021'in ilk çeyreğinde kaydettiği beklentilerin üzerindeki yüzde 7'lik büyümesi ile G-20 ülkeleri arasında Çin'in ardından ikinci oldu. Aşılanmanın hızlanmasının etkisiyle Çin ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 18,3 büyüme gösterdi.

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