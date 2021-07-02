Türkiye'nin ihracatı rekor düzeye yükseldi
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Türkiye'nin ihracatı rekor düzeye yükseldi 02.07.2021 | 12:11
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Petrol stratejik önemini yitiriyor mu? 30.06.2021 | 15:19
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Ekonomist Belgin Maviş: Fed’in rotasını piyasa çözemedi 30.06.2021 | 15:11
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Enver Erkan: Türkiye ekonomisi bir yola girdi 30.06.2021 | 15:08
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Barış Ürkün: Delta varyantı güvenli liman talebini artırdı 30.06.2021 | 15:05
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Stratejist Yeliz Karabulut: Piyasalarda sert fiyatlamalar görülebilir 28.06.2021 | 16:22
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Altın fiyatları için hangi veriler öne çıkıyor? 28.06.2021 | 16:14
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Ekonomist Belgin Maviş: Gözümüz NASDAQ tarafında olacak 28.06.2021 | 16:07
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Bakan Elvan: Yüzde 20 düzeyinde büyüme bekliyoruz 25.06.2021 | 10:55
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Haziran ayında ihracat rekoru kırıldığını açıkladı. Bakan Muş, "Haziran ayı ihracatımız geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 47 artışla 19,8 milyar dolara yükselmiştir. Son 12 aylık ihracat değerimiz ise 199 milyar 567 milyon dolar ile bugüne kadar gerçekleşen en yüksek 12 aylık ihracattır" ifadelerini kullandı.