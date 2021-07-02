Türkiye'nin ihracatı rekor düzeye yükseldi

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Haziran ayında ihracat rekoru kırıldığını açıkladı. Bakan Muş, "Haziran ayı ihracatımız geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 47 artışla 19,8 milyar dolara yükselmiştir. Son 12 aylık ihracat değerimiz ise 199 milyar 567 milyon dolar ile bugüne kadar gerçekleşen en yüksek 12 aylık ihracattır" ifadelerini kullandı.