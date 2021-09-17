Video Ekonomide Bugün Türkiye'nin ilk yerli ekonomi kanalı A Para 3 yaşında!

Türkiye'nin ilk yerli ekonomi kanalı A Para 3 yaşında!

Türkiye'nin ilk yerli ekonomi kanalı A Para 3 yaşında!
17.09.2021 | 10:34

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OTOMATİK OYNAT

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Türkiye’nin ve dünyanın en güncel ekonomi haberlerini, sektör analizleriyle, yerli ve milli değerlere sadık kalarak, izleyicileriyle en doğru biçimde buluşturan, Türkiye’nin ilk yerli ekonomi kanalı olan A Para 3 yaşında...

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