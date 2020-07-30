Ürkün: Belirsizlikler önlemleri tekrar gündeme getiriyor

Ahlatcı Yatırım Araştırma Müdürü Barış Ürkün, piyasaların gündemini A Para’da değerlendirdi. Ürkün, ABD’nin gelinen nokta itibariyle belirsizliklerle karşı karşıya olduğunu ifade ederek, “Bu belirsizlikler tekrardan bazı önlemleri yeniden gündeme getiriyor” dedi.