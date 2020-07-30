Video Ekonomide Bugün Ürkün: Belirsizlikler önlemleri tekrar gündeme getiriyor

Ürkün: Belirsizlikler önlemleri tekrar gündeme getiriyor

Ürkün: Belirsizlikler önlemleri tekrar gündeme getiriyor
30.07.2020 | 15:55

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Ahlatcı Yatırım Araştırma Müdürü Barış Ürkün, piyasaların gündemini A Para’da değerlendirdi. Ürkün, ABD’nin gelinen nokta itibariyle belirsizliklerle karşı karşıya olduğunu ifade ederek, “Bu belirsizlikler tekrardan bazı önlemleri yeniden gündeme getiriyor” dedi.

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