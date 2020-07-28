Video Ekonomide Bugün Usul: Borsa İstanbul’da toparlanma eğilimi yaşanabilir

Usul: Borsa İstanbul’da toparlanma eğilimi yaşanabilir

Usul: Borsa İstanbul’da toparlanma eğilimi yaşanabilir
28.07.2020 | 17:31

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Sevüktekin: FED'den güvercin açıklamalar bekliyoruz 01:19
Sevüktekin: FED'den güvercin açıklamalar bekliyoruz 28.07.2020 | 17:35
Usul: Borsa İstanbul’da toparlanma eğilimi yaşanabilir 01:29
Usul: Borsa İstanbul’da toparlanma eğilimi yaşanabilir 28.07.2020 | 17:31
Bilanço döneminde Borsa İstanbul'da beklentiler neler? 02:07
Bilanço döneminde Borsa İstanbul'da beklentiler neler? 28.07.2020 | 17:17
Euro'nun dolar karşısındaki değerlenmesinin nedeni ne? 02:33
Euro'nun dolar karşısındaki değerlenmesinin nedeni ne? 28.07.2020 | 17:00
Gürsoy: Borsa İstanbul'da kritik seviye 1176 puan 01:23
Gürsoy: Borsa İstanbul'da kritik seviye 1176 puan 28.07.2020 | 14:39
Öztürk: 2. çeyrek karları borsalar üzerinde etkili olacak 02:49
Öztürk: 2. çeyrek karları borsalar üzerinde etkili olacak 28.07.2020 | 13:48
Altın fiyatlarında hareketlilik arttı! Altında ibre tersine döner mi? Altın fiyatları düşecek mi? 03:44
Altın fiyatlarında hareketlilik arttı! Altında ibre tersine döner mi? Altın fiyatları düşecek mi? 28.07.2020 | 13:44
Kuru: Hisse senedi piyasalarında bir patinaj var 02:27
Kuru: Hisse senedi piyasalarında bir patinaj var 28.07.2020 | 12:13
Borsa İstanbul’da yerli yatırımcı sayısı artıyor! Peki borsada yeni yatırımcılar nelere dikkat etmeli? 01:33
Borsa İstanbul’da yerli yatırımcı sayısı artıyor! Peki borsada yeni yatırımcılar nelere dikkat etmeli? 28.07.2020 | 11:52
Piyasalar FED’e odaklandı! Amerikan Merkez Bankası FED faizleri indirecek mi? 01:49
Piyasalar FED’e odaklandı! Amerikan Merkez Bankası (FED) faizleri indirecek mi? 28.07.2020 | 11:40
Coşar: Teşviklerle piyasalardaki pozitif seyir sürer 02:04
Coşar: Teşviklerle piyasalardaki pozitif seyir sürer 27.07.2020 | 17:16
Banka hisselerinin desteği olmadan Borsa İstanbul yeni rekora gider mi? 04:53
Banka hisselerinin desteği olmadan Borsa İstanbul yeni rekora gider mi? 27.07.2020 | 17:09
Aydın: Altın fiyatlarında yeni zirveler görülebilir 03:00
Aydın: Altın fiyatlarında yeni zirveler görülebilir 27.07.2020 | 16:22
Erkan: Borsa İstanbul'da ucuzluk hissi uyanacak 02:14
Erkan: Borsa İstanbul'da ucuzluk hissi uyanacak 27.07.2020 | 15:37
A Para’da flaş altın yorumu: Her geri çekilme bir alım fırsatı veriyor 01:58
A Para’da flaş altın yorumu: Her geri çekilme bir alım fırsatı veriyor 27.07.2020 | 14:46
Son dönemde altından daha fazla kazandıran gümüş fiyatlarında yükseliş sürecek mi? 02:44
Son dönemde altından daha fazla kazandıran gümüş fiyatlarında yükseliş sürecek mi? 27.07.2020 | 12:47
Tarihi rekorların ardından altın yükselişini sürdürecek mi? 04:43
Tarihi rekorların ardından altın yükselişini sürdürecek mi? 27.07.2020 | 12:44
Borsa İstanbul sadeleşti! Ürkün: Karar endekse psikolojik rahatlama verecektir 01:56
Borsa İstanbul sadeleşti! Ürkün: Karar endekse psikolojik rahatlama verecektir 27.07.2020 | 12:56
Borsa İstanbul'dan iki sıfır atıldı! Doğaner: Dünya ile uyumlu bir endeksimiz oldu 04:07
Borsa İstanbul'dan iki sıfır atıldı! Doğaner: Dünya ile uyumlu bir endeksimiz oldu 27.07.2020 | 12:53
Piyasalar FED'e odaklandı! FED ne kadar verecek? 02:05
Piyasalar FED'e odaklandı! FED ne kadar verecek? 27.07.2020 | 12:27

TEB Yatırım Araştırma Müdürü İbrahim Usul, Borsa İstanbul’un seyrini değerlendirdi. Usul, küresel piyasalardaki satışın Borsa İstanbul’da bir miktar satış baskısı yarattığını ifade ederek, “Endekste toparlanma eğilimi yaşanabilir” dedi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA