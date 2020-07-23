Usul: Hisse senedi piyasalarına talep sürecek

TEB Yatırım Araştırma Müdürü İbrahim Usul, Borsa İstanbul’un ve küresel piyasaların seyrini A Para’da değerlendirdi. Usul, endekslerin son 5 ayın en yüksek seviyelerine geldiğini ifade ederek, “Ara ara düzeltmeler görsekte hisse senedi piyasalarına talep devam edecek”