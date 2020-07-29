Uysal: Enflasyon Temmuz ayından itibaren düşüş kaydedecek

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal enflasyon tahminlerini açıkladı. Uysal, "Enflasyonun yıl sonunda yüzde 8,9 olarak gerçekleşeceği, 2021 sonunda yüzde 6,2 olacağı tahmin edilmektedir" dedi. Uysal, enflasyonun temmuz ayından itibaren düşüş kaydedeceğini ifade etti.