Uzman isim A Para’da uyardı: Altın fiyatları için riskler çok fazla

Stratejist Yeliz Karabulut A Para’da yerli yatırımcının en sevdiği yatırım aracı olan gram altın fiyatlarını değerlendirdi. Karabulut, 2011’de olduğu gibi altın fiyatlarına sert satış gelebileceğini ifade ederek, “Altın fiyatları için riskler çok fazla” dedi.