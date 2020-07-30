Video Ekonomide Bugün Uzman isimden A Para’da flaş altın yorumu: Altın fiyatları düşecek mi?

Uzman isimden A Para’da flaş altın yorumu: Altın fiyatları düşecek mi?

Uzman isimden A Para’da flaş altın yorumu: Altın fiyatları düşecek mi?
30.07.2020 | 09:52

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Uzman isimden A Para’da flaş altın yorumu: Altın fiyatları düşecek mi? 01:34
Uzman isimden A Para’da flaş altın yorumu: Altın fiyatları düşecek mi? 30.07.2020 | 09:52
Güner: Sanayi hisseleri daha dirençli görünüyor 01:58
Güner: Sanayi hisseleri daha dirençli görünüyor 29.07.2020 | 17:34
Gödek: BDDK yılın son çeyreğinde Merkez Bankası'ndan daha aktif olabilir 02:26
Gödek: BDDK yılın son çeyreğinde Merkez Bankası'ndan daha aktif olabilir 29.07.2020 | 15:47
Borsa İstanbul'daki satışların nedeni ne? Endeks neyi fiyatlıyor? 03:02
Borsa İstanbul'daki satışların nedeni ne? Endeks neyi fiyatlıyor? 29.07.2020 | 15:35
Merkez Bankası TCMB enflasyon raporu sunumunda ne sinyal verdi? 02:29
Merkez Bankası (TCMB) enflasyon raporu sunumunda ne sinyal verdi? 29.07.2020 | 15:24
Tözge: Merkez Bankası 'Bekle ve gör' politikasını sürdürecek 01:41
Tözge: Merkez Bankası 'Bekle ve gör' politikasını sürdürecek 29.07.2020 | 15:16
Memiş: Altın düşüş için bahane arayabilir 02:39
Memiş: Altın düşüş için bahane arayabilir 29.07.2020 | 12:34
Uysal: Enflasyon Temmuz ayından itibaren düşüş kaydedecek 20:07
Uysal: Enflasyon Temmuz ayından itibaren düşüş kaydedecek 29.07.2020 | 12:18
Gerz: Borsa İstanbul hala ucuz 04:17
Gerz: Borsa İstanbul hala ucuz 29.07.2020 | 12:05
Rekorlarının ardından altına satış gelir mi? Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? 02:56
Rekorlarının ardından altına satış gelir mi? Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? 29.07.2020 | 11:49
Dağlaroğlu: FED büyümenin kırılgan olduğunu biliyor 02:02
Dağlaroğlu: FED büyümenin kırılgan olduğunu biliyor 29.07.2020 | 11:46
Sevüktekin: FED'den güvercin açıklamalar bekliyoruz 01:19
Sevüktekin: FED'den güvercin açıklamalar bekliyoruz 28.07.2020 | 17:35
Usul: Borsa İstanbul’da toparlanma eğilimi yaşanabilir 01:29
Usul: Borsa İstanbul’da toparlanma eğilimi yaşanabilir 28.07.2020 | 17:31
Bilanço döneminde Borsa İstanbul'da beklentiler neler? 02:07
Bilanço döneminde Borsa İstanbul'da beklentiler neler? 28.07.2020 | 17:17
Euro'nun dolar karşısındaki değerlenmesinin nedeni ne? 02:33
Euro'nun dolar karşısındaki değerlenmesinin nedeni ne? 28.07.2020 | 17:00
Gürsoy: Borsa İstanbul'da kritik seviye 1176 puan 01:23
Gürsoy: Borsa İstanbul'da kritik seviye 1176 puan 28.07.2020 | 14:39
Öztürk: 2. çeyrek karları borsalar üzerinde etkili olacak 02:49
Öztürk: 2. çeyrek karları borsalar üzerinde etkili olacak 28.07.2020 | 13:48
Altın fiyatlarında hareketlilik arttı! Altında ibre tersine döner mi? Altın fiyatları düşecek mi? 03:44
Altın fiyatlarında hareketlilik arttı! Altında ibre tersine döner mi? Altın fiyatları düşecek mi? 28.07.2020 | 13:44
Kuru: Hisse senedi piyasalarında bir patinaj var 02:27
Kuru: Hisse senedi piyasalarında bir patinaj var 28.07.2020 | 12:13
Borsa İstanbul’da yerli yatırımcı sayısı artıyor! Peki borsada yeni yatırımcılar nelere dikkat etmeli? 01:33
Borsa İstanbul’da yerli yatırımcı sayısı artıyor! Peki borsada yeni yatırımcılar nelere dikkat etmeli? 28.07.2020 | 11:52

Ekonomist Belgin Maviş A Para’da yayına katılarak piyasaların gündemini değerlendirdi. Maviş’in altın hakkında yaptığı yorumlar dikkat çekti. Uzman isim, “Koronavirüs aşısının net bulunduğuna dair haberler altına olan yönelişi ciddi anlamda durduracaktır. O yüzden altın tarafı bu geçici rallinin sonuna geldi” dedi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA