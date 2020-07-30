Uzman isimden A Para’da flaş altın yorumu: Altın fiyatları düşecek mi?
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:34
Uzman isimden A Para’da flaş altın yorumu: Altın fiyatları düşecek mi? 30.07.2020 | 09:52
01:58
Güner: Sanayi hisseleri daha dirençli görünüyor 29.07.2020 | 17:34
02:26
Gödek: BDDK yılın son çeyreğinde Merkez Bankası'ndan daha aktif olabilir 29.07.2020 | 15:47
03:02
Borsa İstanbul'daki satışların nedeni ne? Endeks neyi fiyatlıyor? 29.07.2020 | 15:35
02:29
Merkez Bankası (TCMB) enflasyon raporu sunumunda ne sinyal verdi? 29.07.2020 | 15:24
01:41
Tözge: Merkez Bankası 'Bekle ve gör' politikasını sürdürecek 29.07.2020 | 15:16
02:39
Memiş: Altın düşüş için bahane arayabilir 29.07.2020 | 12:34
20:07
Uysal: Enflasyon Temmuz ayından itibaren düşüş kaydedecek 29.07.2020 | 12:18
04:17
Gerz: Borsa İstanbul hala ucuz 29.07.2020 | 12:05
02:56
02:02
Dağlaroğlu: FED büyümenin kırılgan olduğunu biliyor 29.07.2020 | 11:46
01:19
Sevüktekin: FED'den güvercin açıklamalar bekliyoruz 28.07.2020 | 17:35
01:29
Usul: Borsa İstanbul’da toparlanma eğilimi yaşanabilir 28.07.2020 | 17:31
02:07
Bilanço döneminde Borsa İstanbul'da beklentiler neler? 28.07.2020 | 17:17
02:33
Euro'nun dolar karşısındaki değerlenmesinin nedeni ne? 28.07.2020 | 17:00
01:23
Gürsoy: Borsa İstanbul'da kritik seviye 1176 puan 28.07.2020 | 14:39
02:49
Öztürk: 2. çeyrek karları borsalar üzerinde etkili olacak 28.07.2020 | 13:48
03:44
02:27
Kuru: Hisse senedi piyasalarında bir patinaj var 28.07.2020 | 12:13
Ekonomist Belgin Maviş A Para’da yayına katılarak piyasaların gündemini değerlendirdi. Maviş’in altın hakkında yaptığı yorumlar dikkat çekti. Uzman isim, “Koronavirüs aşısının net bulunduğuna dair haberler altına olan yönelişi ciddi anlamda durduracaktır. O yüzden altın tarafı bu geçici rallinin sonuna geldi” dedi.