Uzman isimden A Para’da flaş altın yorumu: Altın fiyatları düşecek mi?

Ekonomist Belgin Maviş A Para’da yayına katılarak piyasaların gündemini değerlendirdi. Maviş’in altın hakkında yaptığı yorumlar dikkat çekti. Uzman isim, “Koronavirüs aşısının net bulunduğuna dair haberler altına olan yönelişi ciddi anlamda durduracaktır. O yüzden altın tarafı bu geçici rallinin sonuna geldi” dedi.