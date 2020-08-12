Uzman isimden flaş altın yorumu: Altın fiyatlarında düşüş devam eder mi?

Stratejist Yeliz Karabulut, A Para’da yayına katılarak altın fiyatlarındaki gelişmeleri değerlendirdi. Karabulut, ABD’de açıklanacak enflasyon verisi toparlanmaya işaret etmesi durumunda, altındaki satış baskısının daha fazla olmasının muhtemel olduğunu ifade ederek, “Eğer teşvik paketlerinin sonuna gelindiyse de ciddi anlamda satış baskısıyla karşı karşıya kalınabilir” dedi.