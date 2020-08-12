Uzman isimden flaş altın yorumu: Altın fiyatlarında düşüş devam eder mi?
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OTOMATİK OYNAT
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Aşı haberleri Borsa İstanbul'da hangi sektörleri etkileyebilir? 12.08.2020 | 11:48
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Uzman isimden flaş altın yorumu: Altın fiyatlarında düşüş devam eder mi? 12.08.2020 | 11:40
03:52
Dağlaroğlu: Piyasaları sürükleyecek en önemli gelişme aşının bulunması 12.08.2020 | 11:24
53:16
Paranın Yönü | 11.08.2020 11.08.2020 | 18:14
03:24
04:12
Gürsoy: Aşı haberleri borsaların seyri için olumlu 11.08.2020 | 14:34
03:24
Altın fiyatları sert düşüş için sinyal mi verdi? 11.08.2020 | 13:25
03:11
02:16
Borsa İstanbul’da hangi sektörler öne çıkacak? 11.08.2020 | 10:38
01:29
Bircan: FED likiditeyi artırıcı aksiyonlara devam edecek 11.08.2020 | 10:28
02:09
02:35
Toktay: Doların güç kaybetmesi kaçınılmaz 10.08.2020 | 16:26
02:27
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Stratejist Paksoy: Borsa İstanbul'da yön tekrar yukarı olacak 10.08.2020 | 12:51
01:33
Karabulut: Altın fiyatları konusunda temkinli olunmalı 10.08.2020 | 12:05
02:56
Tuna: Türkiye son çeyreğe güçlü büyüme işaretleriyle çıkabilir 10.08.2020 | 11:51
03:34
Borsa İstanbul'a yön verecek gelişmeler neler? 10.08.2020 | 11:42
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ABD-Çin görüşmesi altın fiyatları için kritik! Altın fiyatları düşecek mi? 10.08.2020 | 09:41
Stratejist Yeliz Karabulut, A Para’da yayına katılarak altın fiyatlarındaki gelişmeleri değerlendirdi. Karabulut, ABD’de açıklanacak enflasyon verisi toparlanmaya işaret etmesi durumunda, altındaki satış baskısının daha fazla olmasının muhtemel olduğunu ifade ederek, “Eğer teşvik paketlerinin sonuna gelindiyse de ciddi anlamda satış baskısıyla karşı karşıya kalınabilir” dedi.