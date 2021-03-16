Video Ekonomide Bugün Vahap Taştan: Dünyada risk primleri yükseliyor

Vahap Taştan: Dünyada risk primleri yükseliyor

Vahap Taştan: Dünyada risk primleri yükseliyor
16.03.2021 | 16:41

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Yatırım Finansman Strateji ve Yatırım Danışmanı Vahap Taştan A Para'da piyasaların gündemini değerlendirdi. Taştan, Merkez Bankası'ndan 50-100 baz puan düzeyinde bir faiz artışı beklediklerini belirterek, "Dünyada risk primleri yükseliyor" dedi.

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