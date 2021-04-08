Vahap Taştan: Enflasyonda kademli bir geri çekilme beklentimiz var

Yatırım Finansman Strateji ve Yatırım Danışmanı Vahap Taştan A Para’da yayına katılarak piyasaların gündemini değerlendirdi. Taştan, Fed’in enflasyonda zaten hedeflerin aşılacağını tahmin ettiğini belirterek, “Enflasyonda kademli bir geri çekilme beklentimiz var” dedi.