Vaka sayılarının artması altına yeni bir katalizör olur mu?

Stratejist Cüneyt Paksoy altın fiyatlarındaki gelişmeleri A Para’da anlatarak dikkat çeken açıklamalar yaptı. Altının hem güvenli liman hem de emtia gömleğiyle trendini koruduğu belirten Paksoy, “Şimdi artık karar zamanı yaklaşıyor. Sıkışmanın sona erme ihtimali çok yüksek” dedi.