Vakıf Yatırım-Yatırım Direktörü Altan Aydın: 2022'de ulaştırma ve havacılık öne çıkacak

Vakıf Yatırım-Yatırım Direktörü Altan Aydın Turkuvaz Medya Grubu'nun amiral gemisi Sabah Gazetesi ve ekonomi kanalı A Para'nın düzenlediği Türkiye 2023 Zirvesi'nde konuştu. Aydın, şirketlerin üçüncü çeyrek bilançolarının çok iyi geldiğini ifade ederek, "Ulaştırma ve havacılık öne çıkacak" dedi.