Vakıf Yatırım-Yatırım Direktörü Altan Aydın: 3 ay piyasalar için kritik olacak

Vakıf Yatırım-Yatırım Direktörü Altan Aydın A Para'da piyasaların gündemini değerlendirdi. Piyasalarda bütün dünyanın probleminin enflasyon olduğunu ifade eden Aydın, "Eylül-Ekim-Kasım ayları piyasalar için çok kritik olacak" dedi.