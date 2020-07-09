Volatilite iyice azaldı! Dolar düşer mi?

İntegral Yatırım Satış Müdür Yardımcısı Meryem Gürsoy, A Para'da son haftalarda dar bantta sıkışık seyreden dolar kurunu mercek altına aldı. Gürsoy, dolar kurunun adeta 6.86 lira seviyesinde çakılıp kaldığını ifade ederek, "Belki dolar endeksinin gerilemesiyle Dolar/TL'de bir gerileme olabilir" yorumunu yaptı.