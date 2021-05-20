Yaz sezonu geliyor! Altın yükselişini sürdürecek mi?

İstanbul Altın Rafinerisi Stratejisti Haluk İzzet Mutlu A Para’da altın fiyatları üzerine değerlendirmelere bulundu. Piyasanın enflasyon konusunda Fed ile aynı fikirde olmadığını ifade eden Mutlu, “Ons altında 1885 üzerinde kalıcı olunmadığı sürece küçük bir tepe yapma durumu söz konusu. Gram altın yaz sezonuyla beraber 490-510 TL arasında dalgalı seyretmesi muhtemel” dedi.