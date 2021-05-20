Yaz sezonu geliyor! Altın yükselişini sürdürecek mi?
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OTOMATİK OYNAT
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Yaz sezonu geliyor! Altın yükselişini sürdürecek mi? 20.05.2021 | 15:17
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Stratejist Selçuk Gönençler: Borsa İstanbul'da 1423-1440 bandı önemli 20.05.2021 | 14:56
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Dr. Tolga Dağlaroğlu: Avrupa büyüme konusunda sıkıntılar yaşayabilir 20.05.2021 | 14:48
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SON DAKİKA! Bakan Karaismailoğlu'ndan yerli tren ve 5G müjdesi 19.05.2021 | 17:10
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Borsa İstanbul’da sanayi hisseleri yükselişini sürdürecek mi? 18.05.2021 | 16:08
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Barış Ürkün: Riskli varlıklarda pozitif hareket sürebilir 18.05.2021 | 11:28
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Stratejist Mustafa Aşkın: Borsalar için yeni hikayeler gerekiyor 18.05.2021 | 11:16
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Altın ve gümüş yükselişini sürdürecek mi? 17.05.2021 | 17:17
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Borsa İstanbul’da banka hisseleri ne zaman yükselecek? 17.05.2021 | 17:15
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Ekonomist Belgin Maviş: Borsa İstanbul’da 1465 geçilirse hareket güç kazanır 17.05.2021 | 17:09
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Stratejist Yeliz Karabulut: Fed üyelerinin açıklamaları sürdürülebilir değil 17.05.2021 | 11:42
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İstanbul Altın Rafinerisi Stratejisti Haluk İzzet Mutlu A Para’da altın fiyatları üzerine değerlendirmelere bulundu. Piyasanın enflasyon konusunda Fed ile aynı fikirde olmadığını ifade eden Mutlu, “Ons altında 1885 üzerinde kalıcı olunmadığı sürece küçük bir tepe yapma durumu söz konusu. Gram altın yaz sezonuyla beraber 490-510 TL arasında dalgalı seyretmesi muhtemel” dedi.