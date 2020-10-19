'Yeni İstihdam Paketi'yle neler hedefleniyor?

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Dekanı, Prof. Dr. Sayım Yorğun A Para’da Yeni İstihdam Paketi’ne dair değerlendirmelerde bulundu. Yorğun, dünyanın ve Türkiye’nin içinde bulunduğu şartlara göre bu tür paketlerin kaçınılmaz olduğunu vurgulayarak, “Bu paketin diğerleriyle ayrışan en önemli özelliği 2023 yılının sonuna kadar gidebilecek bir takım tedbirleri gündeme getirmiş olması” dedi.