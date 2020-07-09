Yıldırım: Ekonomilerde en kötüsü geride kalmadı

Şekerbank Başekonomisti Gülay Elif Yıldırım Pandeminin istihdam piyasasına etkisini A Para'da değerlendirdi. Yıldırım, korona virüs sürecinde dip yapılmadığını ve en kötüsünün görülmediğini vurgulayarak, "Küresel ekonomiler anlamında zor bir dönem bizi bekliyor" dedi