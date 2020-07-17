Yıldırım: Tüm dünya çok ciddi bütçe açıklarına gidiyor

Şekerbank Başekonomisti Dr. Gülay Elif Yıldırım A Para’da pandemi süreciyle birlikte küresel ekonomilerde öne çıkan gelişmeleri değerlendirdi. Yıldırım, hormonlu likiditenin geri çekilmesinin mümkün olduğunu düşünmediğini ifade ederek, “Tüm dünya çok ciddi bütçe açıklarına gidiyor” dedi.