Video Ekonomide Bugün Yıldırım: Tüm dünya çok ciddi bütçe açıklarına gidiyor

Yıldırım: Tüm dünya çok ciddi bütçe açıklarına gidiyor

Yıldırım: Tüm dünya çok ciddi bütçe açıklarına gidiyor
17.07.2020 | 10:30

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Şekerbank Başekonomisti Dr. Gülay Elif Yıldırım A Para’da pandemi süreciyle birlikte küresel ekonomilerde öne çıkan gelişmeleri değerlendirdi. Yıldırım, hormonlu likiditenin geri çekilmesinin mümkün olduğunu düşünmediğini ifade ederek, “Tüm dünya çok ciddi bütçe açıklarına gidiyor” dedi.

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