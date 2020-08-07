Yılmaz: Banka hisseleri sudan ucuz hale geldi
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İnfo Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Mert Yılmaz, Borsa İstanbul’un seyrini değerlendirerek yatırımcılar için önemli açıklamalar yaptı. Yılmaz, yatırımcıların kredi ile borsada işlem yapmasının çok riskli olduğunu ifade etti. Uzman isim Türkiye’nin borsasının çok ucuz olduğunu vurgulayarak, “Özellikle bankacılık sektörü sudan ucuz hale geldi” dedi.