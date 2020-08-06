Yılmaz: BİST 30 hisselerinde ciddi fırsat var

Philip Capital Genel Müdür Yardımcısı Oğuz Yılmaz, Borsa İstanbul’un seyrini A Para’da değerlendirerek yatırımcılar için kritik açıklamalar yaptı. Yılmaz, Borsa İstanbul’da 1050 seviyelerinin şirketlerin hem defter değerlerine göre hem fiyat kazanç oranlarına göre ciddi cazibe yaratacak seviyeler olduğunu belirterek, “BİST 30 hisselerinde ciddi fırsat var” dedi.