Yılmaz: Dünyada seferberlik hali var
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:43
Avrupa'da toparlanma yavaş mı olacak? 17.07.2020 | 15:32
03:42
Dolar kurunda beklentiler neler? 17.07.2020 | 16:21
02:27
Yılmaz: Dünyada seferberlik hali var 17.07.2020 | 16:03
02:13
Kavak: Borsa İstanbul'da yeni rekorlar kırılabilir 17.07.2020 | 12:15
03:05
Altına satış gelir mi? 17.07.2020 | 11:51
05:36
Ulusoy: Türkiye diğer ülkelere göre daha erken toparlayacak 17.07.2020 | 11:10
04:04
Yıldırım: Tüm dünya çok ciddi bütçe açıklarına gidiyor 17.07.2020 | 10:30
01:48
Borsa İstanbul'da kritik destek ve direnç seviyeleri neler? 17.07.2020 | 10:12
03:31
Doğan: Vaka sayılarındaki artış piyasalara baskı uyguluyor 17.07.2020 | 09:59
02:15
Lagarde'nin açıklamaları neyi işaret ediyor? 16.07.2020 | 17:49
04:06
Borsa İstanbul'da yükseliş sürecek mi? 16.07.2020 | 15:45
01:28
Coşar: Borsa İstanbul zirve seviyelerini geçebilir 16.07.2020 | 15:38
03:33
Gürbüz: Banka hisselerinde bir kıpırdanma var 16.07.2020 | 15:26
03:25
ECB kritik faiz kararını açıkladı! | Video 16.07.2020 | 15:22
02:43
Usul: Faizlerdeki düşüş borsaya ilgiyi artırdı 16.07.2020 | 13:23
07:31
Altın neden yükseliyor? Altın fiyatlarını etkileyen faktörler neler? 16.07.2020 | 12:42
02:20
Akkurt: Döviz yatırım aracı olmaktan çıktı 16.07.2020 | 12:17
03:48
Ökten: Avrupa Birliği'nin kendi içinde çok ciddi sıkıntıları var 16.07.2020 | 12:10
02:22
Altın yükselişini sürdürecek mi? Uzman isim yorumladı | Video 16.07.2020 | 11:37
03:15
Aşı çalışmaları piyasalara nasıl yansıyor? 16.07.2020 | 11:32
İnfo Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Mert Yılmaz A Para’da piyasaların gündemini değerlendirdi. Yılmaz, dünyanın pandemiyle beraber çok zor bir süreçten geçtiğini ve seferlik durumu yaşandığını ifade ederek, “Pandeminin etkileri dünyada hala kendini gösteriyor. Alınan tedbirler, alınmaya çalışılan pek çok tedbir var” dedi.