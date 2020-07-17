Yılmaz: Dünyada seferberlik hali var

İnfo Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Mert Yılmaz A Para’da piyasaların gündemini değerlendirdi. Yılmaz, dünyanın pandemiyle beraber çok zor bir süreçten geçtiğini ve seferlik durumu yaşandığını ifade ederek, “Pandeminin etkileri dünyada hala kendini gösteriyor. Alınan tedbirler, alınmaya çalışılan pek çok tedbir var” dedi.