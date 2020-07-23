Yılmaz: Kamu bankaları çok büyük bir görev üstlendi

İnfo Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Mert Yılmaz, A Para’da Merkez Bankası'nın faiz kararını değerlendirdi. Yılmaz, rekabet edilebilir bir kur ve düşük faiz politikasının önemli olduğunu savunarak, “Kamu bankaları çok büyük bir görev üstlendi” dedi.