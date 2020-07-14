Yüksektürk: Volatilitenin yüksek olduğu bir döneme girdik

Econs Kurucusu Ferhat Yükseltürk A Para’da pandemi sürecinde piyasaların gündemini değerlendirdi. Yükseltürk, Kasım ayına kadar ABD Başkanı Trump’ın Çin ilişkilerini gerginleştirebileceğini ifade ederek, “Piyasalar gelebilecek bir iki haberle sert satışlar ve sert yükselişler yapabilir. Volatilitenin yüksek olduğu bir döneme girdik” dedi.