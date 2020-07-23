Video Ekonomide Bugün Yüksel: Hızlı talep artışı enflasyon riski yaratabilir

Yüksel: Hızlı talep artışı enflasyon riski yaratabilir

Yüksel: Hızlı talep artışı enflasyon riski yaratabilir
23.07.2020 | 12:16

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Alternatif Yatırım Araştırma ve Strateji Bşk. Mete Yüksel A Para’da piyasaların gündemini değerlendirdi. Yüksel, ekonomilerde kalıcı iyileşmeler görülmesi durumunda maliye ve para politikaların bu şekilde devam etmeyeceğinin altını çizerek, “Talebin hızlı artıyor olmasının talep enflasyonu yaratması riski vardır” dedi.

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