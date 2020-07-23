Yüksel: Hızlı talep artışı enflasyon riski yaratabilir

Alternatif Yatırım Araştırma ve Strateji Bşk. Mete Yüksel A Para’da piyasaların gündemini değerlendirdi. Yüksel, ekonomilerde kalıcı iyileşmeler görülmesi durumunda maliye ve para politikaların bu şekilde devam etmeyeceğinin altını çizerek, “Talebin hızlı artıyor olmasının talep enflasyonu yaratması riski vardır” dedi.