Yükseltürk: Dar gelirlilerin konut alımı için politikalar olumlu
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Econs Kurucusu Ferhat Yükseltürk A Para’da konut satışlarında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Yükseltürk, TOKİ üzerinden sosyal konut projelerine ağırlık verilebileceğini ifade ederek, “Dar gelirli kesimlerin konuta erişimi anlamında yapılan politikalar olumlu” dedi.