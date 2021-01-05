Yunus Kaya: Önümüzdeki dönemde holdinglerin borsaya geleceğini ön görmek zor değil
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Alnus Yatırım Araştırma Müdürü Yunus Kaya, Borsa İstanbul’u sektörel olarak değerlendirdi. Kaya, Borsa İstanbul’da yatırımcıların son 1 yılda bankadan ziyade holdingleri tuttuğunu ifade ederek, “Önümüzdeki dönemde holdinglerin borsaya geleceğini ön görmek zor değil” dedi.