Yusuf Kavak: Piyasada her şey Fed'e bağlı

Işık Menkul Değerler Araştırma Müdürü Yusuf Kavak A Para'da haftanın gündemini değerlendirdi. Fed'in piyasaları rahatlatmaktan uzak bir hareket içine girmesi durumunda tahvil faizlerinin yükseliş eğilimine girerek küresel piyasalar için yıkıcı etki yaratabileceğine dikkat çekerek, "Piyasada her şey Fed'e bağlı" dedi.