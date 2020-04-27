Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ardahan Haberleri Kurt avı ile görüntülendi

Kurt avı ile görüntülendi

Doğa tutkunu Çağdaş Keçeci, yaban hayatını fotokapanla görüntülüyor. Keçeci son olarak ormanlık alanda bir kurdu avı ile birlikte görüntüledi.Çağdaş Keçeci, ormana kurduğu fotokapanla Yalnızçam ormanlarının derinliklerinde yaban hayvanlarını görüntülüyor. En büyük hayali görüntülenemeyen endemik hayvan türlerini fotoğraflamak olan 33 yaşındaki doğa tutkunu Keçeci, turizmine katkı sağlamak istiyor. Fotokapana son olarak Yalnızçam ormanlarının derinliklerinde avını yakalamış bir kurt görüntüledi.Ardahan’ın Yalnızçam ormanları, çeşit çeşit yaban hayvanına ev sahipliği yapıyor

Giriş Tarihi: 27.4.2020 13:00 Güncelleme Tarihi: 27.4.2020 13:15 ABONE OL
Kurt avı ile görüntülendi
Doğa tutkunu Çağdaş Keçeci, yaban hayatını fotokapanla görüntülüyor. Keçeci son olarak ormanlık alanda bir kurdu avı ile birlikte görüntüledi.
Çağdaş Keçeci, ormana kurduğu fotokapanla Yalnızçam ormanlarının derinliklerinde yaban hayvanlarını görüntülüyor. En büyük hayali görüntülenemeyen endemik hayvan türlerini fotoğraflamak olan 33 yaşındaki doğa tutkunu Keçeci, Ardahan turizmine katkı sağlamak istiyor. Fotokapana son olarak Yalnızçam ormanlarının derinliklerinde avını yakalamış bir kurt görüntüledi.
Ardahan’ın Yalnızçam ormanları, çeşit çeşit yaban hayvanına ev sahipliği yapıyor.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

Daha fazla video için
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kurt avı ile görüntülendi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA