Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Artvin Haberleri Artvin’de karantinadaki vatandaşlara müzikli, horonlu sürpriz

’de karantinadaki vatandaşlara müzikli, horonlu sürpriz

Makedonya’dan getirilerek Çoruh öğrenci yurdunda karantinada olan 270 kişiye konser sürprizi yapıldı. Konseri camlarından izleyen vatandaşlar, sosyal mesafe kuralına uyularak oynanan horana alkışlarla eşlik ettiler.Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Makedonya’dan getirilerek Artvin’de karantinaya alınan 270 Türk vatandaşı için moral amaçlı konseri düzenlendi. Makedonya’ dan gelen ve sağlık tedbirleri kapsamında Çoruh Öğrenci Yurdu’nda karantina süreçlerini geçiren vatandaşlara moral vermek amacıyla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak mini konser düzenledi. İftar sonrası düzenlenen etkinlikte, yöresel

Giriş Tarihi: 1.5.2020 01:30 Güncelleme Tarihi: 1.5.2020 02:15 ABONE OL
Artvin’de karantinadaki vatandaşlara müzikli, horonlu sürpriz
Makedonya’dan getirilerek Artvin Çoruh öğrenci yurdunda karantinada olan 270 kişiye konser sürprizi yapıldı. Konseri camlarından izleyen vatandaşlar, sosyal mesafe kuralına uyularak oynanan horana alkışlarla eşlik ettiler.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Makedonya’dan getirilerek Artvin’de karantinaya alınan 270 Türk vatandaşı için moral amaçlı konseri düzenlendi. Makedonya’ dan gelen ve sağlık tedbirleri kapsamında Çoruh Öğrenci Yurdu’nda karantina süreçlerini geçiren vatandaşlara moral vermek amacıyla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak mini konser düzenledi. İftar sonrası düzenlenen etkinlikte, yöresel oyun havaları ve hareketli parçalara camlardan eşlik eden vatandaşlar doyasıya eğlendiler.
Sosyal mesafeli kuralına uyarak oynana horan büyük ilgi gördü
Gençlik merkezi görevlileri ellerine aldıkları dal parçasıyla, sosyal mesafe kuralına uyarak Artvin’e özgü Atabarı oyununu oynadı. Karantinada kalan vatandaşlarda hora alkışlar ve ellerine aldıkları Türk Bayrakları eşlik etti.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

Daha fazla video için
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Artvin’de karantinadaki vatandaşlara müzikli, horonlu sürpriz
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA