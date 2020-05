Artvin’de Korona virüs tedbirli 1 Mayıs kutlaması

Artvin’de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Korona virüs (Covid-19) tedbirleri çerçevesinde kutlandı.Artvinliler bu yıl 1 Mayıs’ı Korona virüs salgını koşullarında kutlandı. Her yıl kutlamaların yapıldığı ve binlerce insanın katıldığı Halitpaşa meydanın bu kez sadece sendikalar, partiler ve meslek örgütleri temsilcileri vardı.Maske ve sosyal mesafe kuralına uyarak düzenlenen basın açıklamasına yaklaşık 20 kişi katıldı. Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin’in de katıldığı programda ortak basın açıklamasını KESK adına Eğitim Sen Şube Başkanı Köksal Gümüş okudu.Gümüş ”Bizler bu ülkenin işçileri, emekçileri, kamu emekçileri, mühendisleri, mimarları, hekimleri , aydınları, akademisyenleri, sanatçıları, gençleri, kadınları, emeklileri. Bizler bu dünyanın tüm değerlerini ve güzelliklerini, alın terimizle, aklımızla, bilgimizle, kısacası emeğimizle üretenler. 2020 1 Mayısında fiziken olmasa da, her yılki gibi umutlarımızla, bilincimizle ve dayanışmamızla bir aradayız. On yıllardır dünya halklarına sınırsız bir emek ve doğa sömürüsü, savaşlar, ekonomik krizler, artan eşitsizlikler, yoksulluk, işsizlik dışında hiçbir şey sunamayan bu düzen küresel salgın ile beraber büyük bir uygarlık krizi yaşıyor” diye konuştu.