Hangi ay hangi burç? Burç takvimi ile aylara göre burçlar ve tarihleri

Burçlar Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık olmak üzere 12'ye ayrılır. Burç kavramı, kişilerin doğum anında Güneş'in hangi pozisyonda olduğunu gösteren; gökyüzünde sembolik bir alanın ifadesi olarak bilinir. Özellikle astrolojiye yeni ilgi duymaya başlayanların sık sık aradığı soruların başında "Hangi ay hangi burç?" sorusu gelmektedir.
HANGİ BURCUM?
Burcunu öğrenmek isteyenlerin merak ettiği soru "Hangi burcum?" Sorusu oluyor. "Hangi burç, hangi aya denk geliyor?" konu başlığımızın altında aylara göre burçları sıraladık. Sizde doğum tarihinize göre hangi burç olduğunuzu buradan öğrenebilirsiniz. Burçların tarihleri her yerde aynı olduğu için burcunuzu bir kere öğrenmeniz yeterli olacaktır. İşte sırasıyla burçlar…
HANGİ AY HANGİ BURÇ?
Bir bebeğin doğup ilk nefesini soluduğu anda Doğum haritası oluşmaktadır. Burçlar 360 derecelik bir dairede 30 dereceye bölünerek 12 burç oluşturur. Bu doğum haritasında sıralanır. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şemadır.
Koç Burcu
21 Mart - 20 Nisan
Boğa Burcu
21 Nisan - 20 Mayıs
İkizler Burcu
21 Mayıs - 21 Haziran
Yengeç Burcu
22 Haziran - 22 Temmuz
Aslan Burcu
23 Temmuz - 22 Ağustos
Başak Burcu
23 Ağustos - 22 Eylül
Terazi Burcu
23 Eylül - 23 Ekim
Akrep Burcu
24 Ekim - 22 Kasım
Yay Burcu
23 Kasım - 21 Aralık
Oğlak Burcu
22 Aralık - 20 Ocak
Kova Burcu
21 Ocak - 18 Şubat
Balık Burcu
19 Şubat - 20 Mart
ASTROLOJİDE GRUPLAR
GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI