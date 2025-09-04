Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Atasözleri Haberleri Güneş balçıkla sıvanmaz.
Giriş Tarihi: 4.9.2025 15:10

Güneş balçıkla sıvanmaz.

Herkesin bildiği bir gerçeği yalanlarla değiştirmek mümkün değildir.

ARKADAŞINA GÖNDER
Güneş balçıkla sıvanmaz.
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz