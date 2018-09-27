AB’ye iltica başvuruları yüzde 4 arttı

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Birliği'ne (AB) üye ülkelere 2018'in ikinci çeyreğinde yapılan iltica başvuru sayısı, yılın ilk çeyreğine göre yüzde 4 artış gösterdi. Avrupa İstatistik Ofisi'nin (Eurostat) yayımladığı verilere göre, bu yılın ilk çeyreğinde birlik ülkelerine iltica başvurusunda bulunan kisi sayısı 131 bin 400 iken, ikinci çeyreğinde bu rakam 136 bin 700 oldu. En fazla iltica başvurusu yapan Suriyeliler, Iraklılar, Afganlar ve Venezuelalılar toplam başvuruların üçte birini oluşturdu. Yılın ikinci çeyreğinde en çok başvuru Almanya'ya yapıldı. Almanya'nın payı AB ülkelerine yapılan toplam iltica başvurularının yüzde 25'i olarak kayda geçti. 33 bin 700 kisi Almanya'ya iltica başvurusunda bulundu.