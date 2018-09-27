Alman Die Welt gazetesinin kıskançlık manşeti: İstanbul Havalimanı Frankfurt'u geçecek

BUGÜN NELER OLDU

Almanya'nın en yüksek tirajlı gazetelerinden Die Welt, ekonomi sayfasının manşetine İstanbul'da önümüzdeki haftalarda açılacak yeni havalimanını taşıdı. Gazete, "Berlin'de yapımı süren havaalanından üç misli büyük olduğu halde, üçte bir sürede tamamlandı" yorumunu yaptı. Berlin'de 2006 yılında yapımına baslanan havalimanının 2020 yılında bitirilmesi bekleniyor. Ayrıca 2017 yılı rakamlarına göre İstanbul Atatürk Havalimanı'nın 64 milyon yolcu ağırladığına dikkat çeken gazete, "Yeni havalimanında hedef 200 milyon yolcu" ifadelerine yer verdi.Daha şimdiden Atatürk Havalimanı'nın Frankfurt Uluslararası Havaalanı'nın ensesinde olduğuna dikkat çeken gazete, "Frankfurt'a gelen yolcu sayısı 65 milyon. Buna göre uluslararası sıralamada Frankfurt 14., Istanbul ise 15. sırada. Ancak yeni havalimanının açılmasıyla İstanbul Frankfurt'u geçecek" yorumunu yaptı. Frankfurt, yıllık 65 milyon yolcu kapasitesiyle en büyük Alman havaalanı konumunda.29 Ekim'de açılacağını belirten gazete, "500 uçaklık alanda, 18 bin araçlık otopark, 100 bin metrekarelik bir alışveriş merkezi bulunuyor. Havalimanı ilk etapta yılda 90 milyon yolcu ağırlayacak" yorumunu yaptı. Gazete, yeni havalimanı kulesinin dünyanın "belki de en güzel kulesi" olduğunu yazdı.havacılık uzmanı Heinrich Grossbongardt, İstanbul Yeni Havalimanı'nın, Uzak Doğu'ya giden ve aktarma yapmak zorunda olan yolculara zaman kazandıracağını kaydetti. Grossbongardt, Dubai Havalimanı'nı kullanmak zorunda kalan Avrupalı turistlerin, yeni havalimanının açılmasıyla İstanbul üzerinden uçacaklarını söyledi.